Albenga. La polizia locale di Albenga si arricchisce di un nuovo mezzo, un Suzuki Jimmy del 2008. Il fuoristrada, assegnato dall’agenzia del demanio della Lombardia, era stato sottoposto a confisca a seguito di un provvedimento per violazione degli articoli 186 /187 del codice della strada per guida in stato di ebbrezza o per una guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.

Come previsto dalla normativa vigente l’auto, una volta confiscata al proprietario, può essere assegnata alle forze di polizia e l’ufficio polizia amministrativa di Albenga non si è fatto scappare tale opportunità. Essendo un fuoristrada l’auto sarà assegnata all’ufficio Tutela del Territorio e usata anche durante le emergenze relative alle allerta meteo.

Foto 2 di 2



L’assessore alla polizia locale del comune ingauno Mauro Vannucci commenta: “Grazie all’interessamento e all’attenzione dell’ufficio Polizia Amministrativa di Albenga e in particolare all’agente Sansalone, il Comune di Albenga nell’ultimo anno è riuscito ad ottenere ben 3 mezzi: un Dacia Duster, un Kymco Xciting e il Suzuki Jimmy facendo risparmiare al Comune oltre 20 mila euro ed arricchendo il parco mezzi per riuscire ad essere sempre più efficienti sul territorio”.