Aurora vittoriosa sul Millesimo, Simone Adami: “Abbiamo fatto veramente una bella prestazione”

Millesimo. L’Aurora Calcio esce di scena dalla Coppa Liguria, ma lo fa nel migliore dei modi, vincendo per 3 a 1 sul campo del Millesimo. Si tratta del primo successo stagionale, che per i gialloneri vale il secondo posto finale nel girone 4.

Mister Simone Adami può dirsi soddisfatto: “Oggi abbiamo fatto veramente una bella prestazione. Venticinque minuti di alto livello, siamo andati 2 a 0, poi abbiamo preso un gol sull’unico errore che abbiamo fatto facendo uscire Morielli a centrocampo, poi nel secondo tempo siamo stati sempre padroni della partita chiudendola sul 3 a 1. Sicuramente una bella prestazione, ma come c’era stata a Carcare domenica scorsa e come c’era stata la domenica prima per ottanta minuti con l’Altarese“.

L’allenatore dei cairesi fa fatica a prevedere come la sua squadra potrà affrontare il campionato, alla luce delle note incertezze. “Al momento non si sa che campionato sarà – afferma Adami -, quindi non so dire che tipo di campionato potremo fare, perché siamo ad una settimana dall’inizio e non si sa veramente nulla di questa situazione. Vediamo, c’è questa quasi ufficialità dei due gironi; sarà un girone tremendo perché, secondo me, le prime cinque dell’anno scorso, a parte il Pontelungo, sono nello stesso girone, insieme al Savona. Vediamo che format si inventano, se se lo inventano”.

“Abbiamo giocato a calcio – sottolinea il mister -. Questo è calcio e capita che ci sia qualche scontro un po’ più sopra le righe; purtroppo, o per fortuna, sono tutte partite in cui la posta in palio è alta, anche se è Coppa Liguria, perché in tutti i derby si gioca contro l’amico, gli sfottò sono dietro l’angolo e quindi bisogna dare tutto. I ragazzi lo hanno dato, credo che sia stata una partita combattuta da entrambe le parti”.