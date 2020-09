Laigueglia. Da oggi il Centro meteorologico Rio Sa’ Rosa di Laigueglia si arricchisce di una nuova webcam (Foscam hd) “importante per visualizzare in anticipo le perturbazioni in arrivo da Ponente e, da non sottovalutare, la rilevanza turistica nel mettere a disposizione di tutti una finestra in tempo reale sulle condizioni atmosferiche a Laigueglia”.

A dirlo è il direttore del centro metereologico Felice Schivo che spiega: “La webcam invierà in diretta le immagini del Santuario di Nostra Signora delle Penne a Capo Mele di Laigueglia e in mare aperto direzione sud/sud-est. Grazie alla preziosa collaborazione di www.soluzionimeteo.it le immagini sono disponibili come sempre sul portale www.meteolaigueglia.jimdo.com“.

“Il centro meteo Rio Sa’ Rosa in questi giorni è passato alla trasmissione dati in 4g, più veloce e affidabile – continua il direttore – E’ in funzione da circa un mese anche un prezioso nuovo strumento meteorologico, un rilevatore di fulmini. Costruito sulla fidata tecnologia StrikeAlert, StrikeAlert HD è il primo rilevatore di fulmini personale con un display grafico che mostra la distanza del fulmine (da 0 a 40 miglia di distanza) così come una tendenza e intensità di tempesta di 1 ora”.

Come illustra Schivo, “la maggior parte degli altri rilevatori di fulmini personali offre solo il tracciamento a 180 gradi, ma StrikeAlert HD offre un tracciamento completo a 360 gradi – in tutte le direzioni, quindi non ci sono punti ciechi”.

Per concludere, il direttore del centro meteorologico afferma che “MeteoLaigueglia che con il suo centro meteorologico fondato nel 1996, continua a partecipare al progetto Globe della Nasa anche nel 2020, è raggiungibile oltre che sul portale ufficiale su tutti i social”.