Pietra Ligure. Un gruppo di genitori, che hanno frequentato il parco AsinOlla con i propri figli e che condividono le grandi potenzialità ed i benefici che può offrire l’apprendimento all’aperto, imparando dalla natura, dagli animali e con gli animali, hanno deciso di collaborare per far nascere un progetto nuovo di educazione parentale.

Impariamo l’Asino Bosco Cavallo è un progetto pedagogico-educativo per bambini dell’infanzia e della primaria (3-11 anni).

Foto 2 di 2



L’educazione all’aperto si basa sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale: stare all’aria aperta può rappresentare un momento formativo che consente al bambino di applicarsi con tutto se stesso all’ambiente esterno e naturale. L’Outdoor Education completa le attività che svolgono nella sezione grazie alla possibilità di vivere esperienze nel contesto indoor non si possono realizzare.

Il bambino viene facilitato a vivere l’ambiente esterno e il rapporto con gli animali con tutti i suoi sensi ed emozioni, per esplorarlo, conoscerlo, comprenderlo attraverso il corpo, il movimento, l’attività manipolativa, attraverso le personali competenze senso-motorie e cognitive.

In questo tipo di pedagogia: non sono previsti voti ma “traguardi raggiunti”, non ci saranno compiti a casa in quanto i bambini svilupperanno conoscenze e apprendimento durante la giornata: non sono previsti banchi scolastici in quanto si impara dalla natura e dagli animali all’aperto.

Il gruppo di lavoro è variegato e comprende professionalità apparentemente molto distanti tra loro, accomunate però dall’idea che un altro modo di imparare e soprattutto un altro modo di insegnare siano possibili. Le figure professionali coinvolte vanno dalla insegnante, alla coordinatrice pedagogica, alle educatrici, all’istruttrice dei cavalli a chi si occuperà dei laboratori artistici, di inglese, dell’attività assistita e ludica con gli asini, alla psicologa dell’età evolutiva, a chi si occuperà di alimentazione e dell’orto, a chi ha esperienza pluriennale in campi estivi: uno staff di 13 persone a disposizione della buona riuscita del progetto, al via il prossimo 1 ottobre fino al 31 maggio 2021.

“Sono emozionata ed orgogliosa che le famiglie abbiano cercato AsinOlla per poter iniziare un percorso insieme per l’educazione dei propri figli. Questo significa che il lavoro fatto in questi anni è stato apprezzato tanto da farci diventare un punto di riferimento per tante mamme e papà del territorio – afferma la presidente dell’Asd AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi -. Insieme a loro abbiamo collaborato affinché il progetto di educazione parentale da loro fortemente voluto fosse in linea con quello che è lo spirito del nostro parco natura, con la nostra passione per il verde, per gli animali e soprattutto per i bambini”.

“Il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, al quale abbiamo voluto sottoporre il nostro progetto per una condivisione anche a livello istituzionale, è un grande riconoscimento per il quale ringrazio il sindaco Luigi De Vincenzi e l’intera giunta comunale e per noi ha un valore importantissimo: cercheremo di essere all’altezza, così come lo dovremo essere per le aspettative dei genitori, che saranno i protagonisti del progetto medesimo e dei bambini che ne sono i destinatari”.

“Faccio a tutti noi dello staff e a tutte le famiglie coinvolte un grande in bocca al lupo per l’avvio di Impariamo L’ABC” conclude la presidente Bergamaschi.