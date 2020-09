Asd Savona, Balestrino e Stefanzl completano la rosa

Savona. L’Asd Savona Calcio in queste ore ha tesserato due nuovi giocatori, ad oggi quindi sono 22 gli elementi della rosa. Un centrocamposta esperto (classe 1984), Roman Stefanzl (nella foto), proveniente dal Bragno e allenato da mister Cristian Cattardico già un paio di stagioni or sono in Promozione.

L’altro è Simone Balestrino, la punta. Un centravanti cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, che ha militato in diverse squadre genovesi. Ultima, il Campomorone Sant’Olcese nel campionato di Eccellenza.

In ambito societario, una novità. Matteo Marenco, precedentemente entrato come team manager, ricoprirà il ruolo di direttore generale.

Il responsabile dell’area tecnica resterà Pietro Arcuri.

L’organigramma completo della società verrà presentato martedì 29 Settembre. L’appuntamento è previsto a mezzogiorno in un locale della città.

Il 28 ottobre, invece, è previsto un ritrovo al completo con la squadra, nei pressi della piazza del Brandale, in darsena.