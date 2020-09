Arboscello (Pd): “Le Poste devono garantire un servizio ottimale, più attenzione ai piccoli comuni”

Savona. “Il servizio postale è essenziale per i cittadini, soprattutto nei piccoli comuni e nelle frazioni. È una funzione sociale che merita più attenzione. In posta infatti si ritira la pensione, si fanno i pagamenti, si inviano pacchi e raccomandate. Non è possibile che in alcune zone della nostra Provincia la Posta sia aperta a giorni alterni, come ad esempio a Bergeggi o addirittura solo un giorno a settimana come a Cadibona!”

Lo afferma il candidato alle prossime elezioni regionali Roberto Arboscello (Pd), che interviene in merito al servizio postale nel savonese.

“E i casi di questo genere sono sicuramente anche molti in tutta la provincia”.

“La riorganizzazione, causata dalla pandemia di Covid 19, ha reso la situazione ingestibile e serve al più presto un cambio di direzione”.

“Il mio impegno, da subito, è quello di supportare i sindaci locali, che avevano ricevuto promesse, purtroppo disattese, dai dirigenti di Poste Italiane”.

“Bisogna ricostruire un rapporto di dialogo tra Poste e piccoli comuni affinché ci sia al più presto collaborazione e garanzia che il servizio postale, in molte zone della nostra Provincia, possa tornare ad essere capillare e funzionale alle esigenze di tutti i cittadini” conclude Arboscello.