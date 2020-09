Arboscello (Pd) lancia il rush finale: “Manterrò tutti gli impegni”

Savona. “Manca qualche giorno al termine di questa campagna elettorale. Mi state commuovendo con il vostro affetto, sostegno e stima. Siete una marea di persone, che si muovono, che parlano, che sperano in me e in una politica nuova. Vi ringrazio di cuore”.

Parole del candidato del Pd per le prossime elezioni regionali Roberto Arboscello, che lancia il rush finale di questa campagna elettorale che lo ha visto protagonista nel savonese in tanti incontri e appuntamenti sul territorio.

“Vi chiedo di stringere i denti con me, per qualche giorno ancora. Continuate a parlare di me agli indecisi, alle persone, non fermiamo questa marea di entusiasmo. Ce la possiamo fare, manca poco davvero e il dopo lo scriveremo insieme”.

“Forza diamoci dentro fino alla fine. Non vi deluderò. Promesso” conclude.