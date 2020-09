Andora vince il memorial Ricciotti Sacco; bene anche la prima di Serie A2

Andora. Weekend di soddisfazioni per l’Andora bocce. Nicolò Rossi e Luca Baccino, con i colori biancoazzurri, hanno vinto la prima edizione del memorial Ricciotti Sacco di bocce, intitolato al presidente della Voltrese.

Si è trattatato di un torneo a coppie AD-BC, organizzato da La boccia Savona sui campi storici della società in via Torino. Ben 82 le coppie al via, provenienti da Liguria, Piemonte e Val d’Aosta.

Il team di Andora si è imposto in finale contro l’Enviese di Perlo e Brero. Nicolò Rossi, soli 16 anni, si è dimostrato all’altezza anche grazie all’esperienza di Luca Baccino, suo compagno di avventura.

Il cammino dell’Andora aveva visto il passaggio in semifinale dell’Andora con la Voltrese, che aveva schierato Alfred Bagnasco e Franco Campora, mentre l’Enviese aveva avuto la meglio sul Cicagna di Cuneo e Ginocchio.

Nel weekend ha anche ripreso il via il campionato di Serie A2, dove l’Andora ha ottenuto un’altra vittoria: 26-0 il risultato a favore della squadra di Angelo Cappato, in virtù della rinuncia dell’Abg Genovese. Si è disputata in realtà una sola gara, quella tra Pozzo Strada e Bassa Valle. Unfatti anche Auxiliun – Beinettese, Mondovì – Masera e Nus – Bra si sono chiuse per rinuncia.