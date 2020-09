Andora, Lanfredi: “Le nostre scuole sono pronte ad accogliere gli studenti in completa sicurezza”

Andora. Tutto pronto ad Andora per il rientro a scuola il 14 settembre.

La vice sindaco Patrizia Lanfredi, candidata alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre con la lista Toti Presidente, conferma la riapertura della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dopo il periodo di lockdown.

“La struttura di via Cavour è stata interessata, negli ultimi mesi, da lavori di consolidamento effettuati in tempi record. Un “ritocco” è stato dato anche all’edificio di Molino Nuovo e ora, grazie anche al lavoro svolto dall’assessore Maria Teresa Nasi che si è prodigata per l’attivazione delle norme anti-Covid, le nostre scuole sono pronte ad accogliere studenti e operatori del settore in completa sicurezza” afferma.

“I giovani rappresentano il futuro ed è nostro dovere tutelarli per mantenere inalterato il loro diritto allo studio” conclude Patrizia Lanfredi.