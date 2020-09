Andora in lutto perde un punto di riferimento: è mancato don Giuseppe Bazzano

Andora. La comunità di Andora, in lutto, piange la perdita di un vero e proprio punto di riferimento per tanti cittadini e fedeli: è scomparso, all’età di 95 anni, don Giuseppe Bazzano (nella foto di copertina, a sinistra, accanto al vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti).

Arrivato ad Andora nel 1965, aveva festeggiato 70 anni di sacerdozio ed era stato parroco del Cuore Immacolato di Maria fino all’arrivo di don Rinaldo.

Aveva il desiderio di essere seppellito proprio ad Andora e così sarà, nel cimitero di San Giovanni, dove l’amministrazione Demichelis ha realizzato, di fronte all’altare, un’area dedicata ai sacerdoti legati proprio al Comune andorese.

“Don Giuseppe Bazzano era un sacerdote amatissimo che ha accompagnato tante generazioni come guida spirituale che rimarrà nel cuore di tutti noi andoresi che oggi lo piangiamo con profonda gratitudine. Sarà seppellito ad Andora come lui desiderava per continuare a stare accanto ai suoi parrocchiani”, il ricordo del sindaco Mauro Demichelis.