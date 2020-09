Andora, dopo l’affitto ora il Comune paga gas e luce alle famiglie in difficoltà

Andora. “Ad Andora continuiamo ad aiutare le famiglie in difficoltà anche a causa della crisi economica portata dal lockdown, riproponendo progetti di sostegno al reddito già sperimentati con successo lo scorso anno”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali e vice sindaco, Patrizia Lanfredi.

Nei mesi scorsi, con un apposito bando destinato a sostenere le spese per l’affitto domestico, il Comune ha erogato complessivamente 82.400 euro alle 103 domande accolte (rispetto alle 117 presentate). Continua l’assessore Lanfredi: “Il Comune rimane vicino alle persone, soprattutto a quelle più fragili e maggiormente in difficoltà, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per dispensare un aiuto concreto nelle spese del vivere quotidiano, continuando ad erogare anche i buoni spesa alimentari”.

In questi giorni, con l’apertura di un nuovo bando, il Comune finanzia un ulteriore fondo di tutela per il pagamento del gas e della luce al quale è possibile accedere presentando apposita domanda fino al 2 ottobre e con cui verranno concessi aiuti per le spese relative alle utenze domestiche. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina delle Politiche Sociali sul sito del Comune di Andora e scaricare il bando e l’istanza.