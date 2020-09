Amichevoli: Pietra Ligure, Vadese, Speranza, Pontelungo e Millesimo vittoriose

Alassio. Il fine settimana appena trascorso è stato ricco di partite amichevoli.

Al Ferrando, il Pietra Ligure ha fatto valere la doppia differenza di categoria ed ha avuto la meglio sulla Baia Alassio per 1 a 0 con una rete di Battuello all’80°.

La Vadese, formazione che disputerà la Prima Categoria, ha dato una dimostrazione del proprio valore prevalendo per 1 a 0 su una squadra di serie superiore, la Veloce. L’incontro, disputato sul campo di Voze, è stato deciso da una rete di Salis nel primo tempo.

Lo Speranza, sul terreno amico del Santuario, ha battuto per 2 a 0 la Nuova Oregina, squadra genovese di Prima Categoria. Rossoverdi a segno con una doppietta di Ciappellano.

A Villanova d’Albenga, il Pontelungo ha prevalso per 3 a 1 sulla Villanovese. Nel primo tempo la squadra di mister Zanardini è passata in vantaggio con Guardone; pareggio degli arancioblù con En Nasery. Nella ripresa Pontelungo in rete con Sfinjari e Caneva.

Il Millesimo, formazione di Prima Categoria, ha ospitato la Rocchettese, che milita in Seconda Categoria, vincendo 5 a 1. I giallorossi sono andati a bersaglio tre volte con Torra e una ciascuno con Rovere e Raimondo; per gli ospiti gol di Monni su rigore.

Il Millesimo, venerdì sera, aveva giocato con il Millesywood Ruttbal Club un’amichevole benefica. “È stata una serata veramente divertente sia per i giocatori in campo che per gli spettatori, il tutto per uno scopo lodevole e nel pieno rispetto delle regole relative al Covid-19 – spiegano i dirigenti giallorossi -. Siamo veramente contenti di aver potuto dare il nostro contributo. Questo a dimostrazione che l’Asd Millesimo Calcio non vuole essere una mera società sportiva, ma attraverso lo sport e il calcio vuole essere un punto di riferimento per tutto il paese anche in ambiti extra calcistici ma con grande valenza sociale. Ancora grazie agli amici di MillesyWood con i quali siamo felici di collaborare e a tutte le persone che con il loro impegno e la loro presenza hanno fatto si che si sia potuta realizzare questa amichevole. E un immenso grazie alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Millesimo e U.T. Osiglia che sono sempre presenti ad ogni evento”.