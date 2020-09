Altare, lavori di ripristino al cimitero, rimosso l’amianto da tutti gli edifici comunali

Altare. “Per un maggiore rispetto dei nostri defunti e di chi vi si reca in visita, effettuato il ripristino del cimitero comunale” lo comunica il Comune in una nota.

L’intervento più importante è stata la rimozione di oltre 300mq di rivestimento in eternit dalle pensiline dei loculi, sostituito con una nuova copertura, lavoro che ha permesso di completare l’eliminazione dell’amianto e dei suoi derivati da ogni edificio comunale.

Sono stati, inoltre, ritoccati i muri perimetrali ed interni così come i marciapiedi dei colombari, ripristinate e messe in sicurezza le scalinate di accesso ai vari campi ed è in corso d’opera il progressivo rinnovamento delle scalette brandeggiabili e degli elevatori.