Allerta arancione, il sindaco di Savona sospende il mercato e chiude il cimitero

Savona. Mercato sospeso e cimitero chiuso domani a Savona. Lo ha deciso il sindaco Ilaria Caprioglio in seguito all’emanazione dell’allerta arancione per temporali nella giornata di domani.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede, dalla mezzanotte di oggi fino alle 11.59 di domani (salvo proroghe):

la sospensione del mercato settimanale del lunedì, la sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona;

la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme, nel rispetto di quanto indicato in narrativa;

l’interdizione dei complessi sportivi pubblici e privati, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale, qualora le stesse operino in condizioni di elevata partecipazione di persone, cioè in occasione di: manifestazioni di rilievo, gare, eventi pubblici;

l’adozione delle misure di salvaguardia e di autotutela da parte dei responsabili delle strutture sportive e attività commerciali private con importanti afflussi di persone;

l’attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune;

l’attivazione del C.O.C., solo qualora si manifestassero delle situazioni di criticità in corsodi evento;

il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali;

il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi;

il divieto di scendere nell’alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività neglistessi ancorché autorizzata nonché la messa in sicurezza di mezzi e macchinari, compatibilmente con le misure di sicurezza per gli operatori, in tempo antecedente all’inizio dell’allerta arancione;

la parziale chiusura del parcheggio di piazza del Popolo – area posteggio a pagamento attualmente gestita da ATA SpA –, limitatamente ad una fascia non inferiore ai dieci metri parallela alla sponda del torrente Letimbro – con interdizione della sosta a cura del gestore, che provvederà, altresì, ad interdire l’accesso e l’uscita sul versante prossimo al ponte di via Sormano,lasciando inalterati gli accessi e le uscite lato Palazzo di Giustizia; il parcheggio di via Trincee/via Piave, non potrà essere utilizzato quale area di sosta; Le predette aree non potranno essere in alcun modo fruibili durante l’orario di vigenza dell’allerta e l’ingresso ai veicoli verrà comunque interdetto almeno due ore prima dell’ora iniziale dello stato di allerta a cura del gestore;

l’interdizione alla sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l’omonimo rio.

L’ordinanza ricorda inoltre “che compatibilmente con le misure di sicurezza per i conducenti, in tempo antecedente all’inizio dell’allerta arancione è doveroso spostare i veicoli lasciati in sosta in aree inondabili individuabili mediante la segnaletica stradale verticale di “Pericolo generico – zona soggetta ad allagamento”- in aree più sicure.

In particolare si elencano le aree cittadine soggette a frequenti allagamenti a suo tempo già individuate in apposita ordinanza dirigenziale:

A) vie Montenotte, Guidobono e Venti Settembre (tratte comprese fra corso Mazzini corso Colombo) alle quali si aggiunge la via Busserio;

B) vie Grassi, Belloro, Boito, Puccini, Boccaccio, Petrarca e corso Viglienzoni (porzione in corrispondenza del sottovia ferroviario);

C) via Nizza, presso rio San Cristoforo – distributore carburanti Esso alla quale si aggiunge l’area di proprietà privata del condominio di via Nizza 34;

D) via Corridoni;

E) Piazza del Popolo (settore lato palazzo della Provincia).