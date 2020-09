Vado Ligure. Quattro bocconi avvelenati all’interno di una proprietà a Segno, frazione di Vado Ligure, destinati ai cani di una signora che vive isolata non lontano dalla zona boschiva. Quattro pezzi di macinato di carne, contenenti del veleno per topi e fatali per gli amici a quattro zampe: uno dei due cani, un meticcio, ha mangiato uni dei bocconi nocivi, ma fortunatamente è stato soccorso in tempo e trasportato alla clinica veterinaria “Letimbro”, dove ora è in cura.

“Erano da poco passate le 19.00 di ieri – racconta ad IVG.it la donna -, ho sentito il cane abbaiare, non sono uscita immediatamente, è stata poi mia figlia che stava rietrando a casa proprio in quel momento ad accorgersi di tutto e dare l’allarme”.

“Siamo riusciti a salvare il nostro meticcio, che è ancora ricoverato presso la clinica, l’altro nostro cane non ha ingoiato alcun boccone avvelenato” afferma la signora.

“Ora con il referto medico del veterinario andremo a presentare denuncia ai carabinieri, sperando che si possa trovare il responsabile di questo gesto infame, che si è introdotto senza scrupoli nel nostro giardino: mettiamo in guardia tutti i padroni di cani della frazione vadese , visto che il mio caso potrebbe non essere il solo…”.

Tra l’altro, secondo le voci raccolte nella comunità di Segno, qualche settimana passata un altro cane era spartito misteriosamente: il padrone, un anziano del luogo, aveva sentito il lontananza l’animale guaire, poi di lui più nessuna traccia.