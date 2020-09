Albenga. Grande successo per gli eventi realizzati durante il finesettimana che ha preceduto l’inizio delle scuole. Sabato sera il Centro Storico di Albenga è stato animato dalla musica dal vivo e dall’iniziativa Tantu au Muggiu con la collaborazione attiva dell’Associazione Zoo e delle attività commerciali.

Un plauso anche per la sesta edizione del raduno “In 500 sotto le torri” che ha accolto le mitiche Fiat 500 nello straordinario scenario del Centro Storico e del raduno diocesano delle confraternite tenutosi nel pomeriggio suggestivo ed emozionante, seppur senza la processione dei cristi che non si è potuta svolgere per esigenze legate al Covid.

Foto 3 di 3





Afferma Davide Geddo per l’Associazione Zoo: “La manifestazione che si è tenuta sabato nel Centro Storico di Albenga ha dimostrato che la musica dal vivo ha un valore aggiunto per la riuscita di ogni evento, soprattutto quando è legata alla musica indipendente o del territorio”.

Il vicesindaco Alberto Passino tracciando il bilancio della stagione afferma: “In un anno così difficile e durante il quale le disposizioni e le indicazioni sono state in continua evoluzione, siamo comunque orgogliosi che la città di Albenga sia riuscita a dimostrarsi accogliente verso i turisti e capace di garantire un buon livello delle manifestazioni, il tutto in sicurezza”.

“Oggi guardiamo con ottimismo al futuro e programmiamo per la stagione invernale. Per il lavoro fatto il ringraziamento più sentito va a tutto l’ufficio turismo, ai cantonieri e elettricisti sempre in ausilio ai servizi tecnici e un grazie particolare alla consigliera delegata agli eventi Marta Gaia e al consigliere Raiko Radiuk delegato ai servizi manutentivi”, ha concluso.

Marta Gaia consigliere delegato agli eventi: “Nonostante le moltissime criticità e le restrizioni dovute alla situazione sanitaria conseguente alla pandemia di Covid-19, la Città di Albenga è riuscita a proporre moltissimi eventi garantendo così, non solo eventi attrattivi per turisti e ingauni, ma anche la possibilità ad attori e musicisti di riprendere la loro attività gravemente colpita dal lockdown. Gli eventi sono la vetrina della nostra città che permettono di tenere vivo il tessuto commerciale e turistico. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, nonostante le difficoltà, hanno contribuito alla realizzazione del ricco calendario di eventi dell’estate 2020″.

Il consigliere Raiko Radiuk: “Un’estate particolare a causa del covid-19 dove, però, è stato fatto tanto. Siamo riusciti a realizzare molti eventi e non si è interrotta la strada della crescita turistica per la nostra città come dimostra anche l’apertura di nuovi locali nonostante la profonda crisi che stiamo vivendo. I nostri uomini sono stati sempre impegnati ad aiutare il turismo e, in parallelo, in tutti i lavori manutentivi indispensabili per rendere la nostra città sia attrattiva che bella e sicura.”