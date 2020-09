Albenga, tesserato il difensore Riccardo Franco

Albenga. L’Asd Albenga 1928, in vista del prosieguo della stagione calcistica 2020/2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Riccardo Franco, difensore classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Sanremese, nell’ultima stagione in forza all’Alassio FC.

“A Riccardo va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società” scrive la dirigenza albenganese.

Nella foto: Riccardo Franco con il direttore sportivo Cosimo Nuzzo