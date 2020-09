Albenga, sistemato il parcheggio sterrato di Regione Rapalline

Albenga. A seguito di segnalazioni provenienti da privati (anche attraverso lo Sportello del Cittadino) e dell’interessamento del vice sindaco Alberto Passino e del consigliere delegato alla frazione di Campochiesa Ilaria Calleri, ieri mattina nella zona del parcheggio sterrato delle Rapalline è stata effettuata un’operazione congiunta che ha visto coinvolti i servizi manutentivi del Comune, coordinati dal consigliere Raiko Radiuk, e la polizia locale di Albenga.

L’intervento, fortemente atteso nella frazione e non solo, è consistito nella pulizia e nello sfalcio del parcheggio sito in zona Campochiesa. Contestualmente la polizia locale ha avviato le procedure per la rimozione di 6 veicoli in evidente stato di abbandono. Attese le tempistiche burocratiche previste dalla legge le auto saranno demolite.

Nell’area era presente, inoltre, un autocarro privo di targa di circolazione con una gru, non solo in stato di abbandono, ma che erano stati addirittura privati delle targhe di circolazioni e poi dati alle fiamme. Attraverso il numero di telaio la polizia locale è riuscita a risalire al proprietario che sarà deferito alla Procura della Repubblica per l’abbandono.

I veicoli sono stati spostati in un’area del piazzale in attesa delle procedure di cui sopra e il parcheggio è stato ripulito. L’erba è stata sfalciata e i rifiuti, che purtroppo erano presenti, sono stati rimossi.

Afferma Ilaria Calleri consigliere comunale con delega a Campochiesa: “Ringrazio i nostri giardinieri, gli operatori SAT, la polizia locale, il vicesindaco Alberto Passino e i consiglieri Raiko Radiuk e Claudia Ramò che ha veicolato le segnalazioni dei cittadini, per l’intervento tanto atteso in particolare modo dagli abitanti di Reg. Rapalline di Campochiesa. Abbiamo lavorato per ripristinare un’area degradata ed è nei nostri intenti continuare in questa direzione anche in altre zone della nostra città”.

Afferma l’assessore Vannucci: “La nostra polizia locale esegue periodicamente interventi come questi in tutta la città. Ciò è particolarmente importante per mitigare fenomeni di abbandono e per la salvaguardia del decoro urbano.”

Il vicesindaco Albero Passino: “A seguito di numerose segnalazioni, sono partiti i primi interventi di “ripristino” del parcheggio sterrato di regione Rapalline con sfalcio erba e rimozione di diversi mezzi abbandonati. A questo intervento seguiranno nelle prossime settimane potatura alberi e altre demolizioni di mezzi sequestrati, oltre che a maggiori controlli anche da parte dei carabinieri”.