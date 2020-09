Albenga, si va verso il rinvio dell’apertura delle scuole al 24 settembre

Albenga. Il 24 settembre. Dovrebbe essere questa la data designata (invece di quella prevista inizialmente, il 14 settembre) per la riapertura delle scuole nell’albenganese.

Stando a quanto riferito dal Comune, infatti, “sono al vaglio degli uffici diversi aspetti, ma l’intento è quello di dare più sicurezza ai nostri ragazzi. Per questo si sta predisponendo un’ordinanza per posticipare l’inizio della scuola al prossimo 24 settembre”.

“I lavori sulle nostre scuole sono stati eseguiti tempestivamente e saranno ultimati prima dell’inizio anno scolastico, ma mancano i tempi per igienizzante i locali e disporre i nuovi banchi, che al momento non sono ancora arrivati”, ha spiegato il sindaco Riccardo Tomatis.

“Ciò mette in difficoltà dirigenti scolastici e, per pochi giorni di scuola, non si può mettere a repentaglio la salute dei ragazzi. Perdendo soli 4 giorni di lezione, potremo iniziare l’anno scolastico in maniera più sicura”, ha concluso il primo cittadino.