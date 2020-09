Albenga, ripartono le attività dei City Angels: “Servono volontari. Aiutateci ad aiutare”

Albenga. Dal prossimo martedì 15 settembre, gli “Angeli” torneranno in giro per la città con i loro servizi che coinvolgeranno non solo Albenga, ma tutto il comprensorio.

Sono i City Angels. Uomini e donne che operano principalmente per strada occupandosi degli “Invisibili”, ossia quelle persone senza fissa dimora che si trovano ai margini della società, dei tossicodipendenti, abbandonati e maltrattati, che rischiano di trovarsi in situazioni al limite della pericolosità, senza tralasciare le attività di controllo di vicinato.

Grazie alla collaborazione fra volontari dei City Angels, Forze dell’Ordine del territorio e amministrazioni locali, si è creato un ottimo rapporto sinergico volto a monitorare un’area decisamente vasta garantendo ai residenti una maggiore sicurezza ed attenzione.

Afferma Mina detta Aikido Coordinatore della sezione di Albenga: “Essere un volontario è la più grande espressione d’amore verso se stessi e verso gli altri. Verso se stessi poiché penso che non esista alcuna azione senza egoismo. Volontario è colui che dona il suo tempo volontariamente ad altri. Il Volontariato ci fa sentire utili, ci fa sentire migliori, dà un senso alla nostra vita e, vedendo la sofferenza altrui, ci fa capire quanto siamo fortunati o comunque privilegiati rispetto ad altre persone.

“Essere un City Angels è un’esperienza meravigliosa. Mi ha insegnato molto e mi ha permesso di conoscere molte persone e ascoltare tante storie, le storie degli invisibili. Mai come in questo momento c’è bisogno di volontari. Più siamo e più possiamo aiutare. Nella vita nulla è poi così scontato. Il lavoro, la casa, tutto può cambiare in un attimo e senza dubbio tutti abbiamo bisogno dell’altro. È un po’ come se ognuno di noi, facesse un favore all’altro, ognuno migliora la vita altrui”.

“Se quello che ho detto vi ha fatto riflettere e volete far parte dei City Angels contattate il seguente numero 348.7473182. Sono Aikido il Coordinatore della sezione di Albenga, io e la mia squadra saremo lieti di fare la vostra conoscenza”, conclude.

Tutti possono comunque aiutare i City Angels attraverso la donazione di coperte o altri generi di prima necessità e chiunque volesse effettuare segnalazioni o partecipare alle attività può farlo ai seguenti recapiti: Mina- Aikido: 348.7473182; mail: albenga@cityangels.it.