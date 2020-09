Albenga. Proseguono i lavori di rifacimento del tetto del Palasport adibito a Bocciofila in Viale Olimpia, ad Albenga, ad opera della ditta Garofalo.

Il vicesindaco Alberto Passino: “Un lavoro atteso dai soci della bocciofila che potranno avere una struttura nuovamente fiore all’occhiello in provincia e di cui andare orgogliosi. Segno di attenzione dell’amministrazione, per restituire alla comunità un luogo importante di aggregazione!”.

Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: “Il tetto della Bocciofila era in eternit ed andava assolutamente sostituito. Nel corso degli anni, infatti, si era già provveduto a ripararlo per circa il 20% della sua superficie e la normativa, arrivati a questo punto, ci imponeva di effettuare la completa sostituzione dello stesso. La bocciofila tornerà presto ad essere un luogo di aggregazione importantissimo per la nostra comunità ed è intenzione dell’amministrazione realizzare un impianto che al bisogno possa ospitare anche altre discipline sportive ed addirittura eventi di spettacolo”.