Albenga, nell’ex tribunale una nuova aula per il liceo Bruno

Albenga. Il Comune di Albenga mette a disposizione del liceo Bruno un’altra aula presso l’ex tribunale per permettere ai ragazzi di frequentare le lezioni in classi rispondenti alle esigenze dettate dalle disposizioni anti-Covid ed evitando alla Provincia (competente per le scuole superiori) di dover allestire aule prefabbricate nel parcheggio antistante l’edificio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Sebbene le scuole superiori non siano di nostra competenza ci siamo sempre messi a disposizione per trovare le soluzioni migliori al fine di permettere ai ragazzi del liceo di svolgere le loro lezioni in spazi adeguati. Ringrazio la polizia locale per la grande collaborazione dimostrata in questo frangente. Insieme siamo riusciti ad andare incontro alla Provincia che aveva delle difficoltà a reperire nuove aule”.

“In particolare – spiega il primo cittadino – sono stati effettuati degli interventi di sgombero e di impermeabilizzazione di un grande locale presente presso l’ex tribunale ricavando uno spazio idoneo alle esigenze del liceo artistico per il quale, quindi, non sarà necessario realizzare aule prefabbricate nel parcheggio antistante.”

“La dirigente scolastica Simonetta Barile, con la quale c’è sempre stata grande collaborazione, ha dimostrato apprezzamento e soddisfazione per aver trovato tale soluzione”.