Albenga. E’ previsto un nuovo piano per la pulizia delle strade nella città di Albenga. L’amministrazione comunale infatti sta studiando insieme alla polizia locale e alla Sat la modifica dei passaggi di pulizia strade in alcune zone.

Questa mattina si è provveduto a posizionare i nuovi cartelli in via Isonzo la cui pulizia passa dal giovedì al martedì in orario 6.30 – 8.30.

Foto 2 di 2



Dall’amministrazione ingauna fanno sapere che nelle prossime settimane saranno cambiati i giorni di lavaggio strade anche in altre zone della città, frazioni comprese “secondo un piano che mira ad agevolare e accogliere le esigenze di cittadini e attività”.