Albenga, inizia il ripristino degli asfalti ad opera di Edigas

Albenga. Sono iniziati gli intervento di ripristino degli asfalti ad opera di Edigas a seguito di interventi effettuati in diverse zone della città.

In particolare oggi si sta intervenendo su via del Roggetto e in via Dalmazia. Sulle vie oggetto di intervento saranno posizionati, come da regolamento, i cartelli indicanti l’inizio dei lavori 48h prima degli stessi.

Nelle prossime settimane si interverrà su:

• Lungofiume Croce Bianca

• Lungomare Doria

• Piazza Europa

• Piazza Marconi

• Reg. Poggi

• Reg. Prato del Vescovo

• Reg. Burrone

• Reg. Fierè

• Reg. Poggi

• Reg. Rapalline

• Via al Piemonte

• Via Alimonda

• Via all’Argine

• Via Bellò

• Via Campochiesa

• Via Chiesa Vecchia

• Via Costa Reale

• Via Dalmazia

• Via De Gasperi

• Via del Cristo

• Via Galilei

• Via Gastaldi

• Viale Martiri della Libertà

• Via Marina di Ponente

• Via per Cisano

• Via Piave

• Via rusineo

• Via sauro

• Via tiziano

• Via Ugo La Malfa

• Via Vallà

• Via Volta

• Villaggio Iris

• Re. Posillico