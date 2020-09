Albenga. È stata inaugurata ieri al terzo piano di Palazzo Oddo la mostra di Alessandra Carloni curata da Francesca Bogliolo e Matteo Scavetta e visitabile fino al prossimo 4 ottobre.

Alessandra Carloni nasce a Roma nel 1984, dove vive e lavora. Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2008 e si laurea nel 2013 in Storia dell’arte contemporanea, presso l’Università “La Sapienza”. Dal 2009 inizia la sua attività come pittrice e artista, esponendo in personali e collettive in gallerie di Roma e in altre città italiane, vincendo diversi premi e concorsi. In parallelo inizia la sua attività anche come street artist, realizzando opere murali in diverse città e borghi italiani e all’estero, vincendo premi e riconoscimenti.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha incontrato l’artista manifestando grande apprezzamento per le sue opere e la sua personale passione per i murales considerati come opere d’arte regalate dagli artisti alla collettività, così come avvenne nel 2015 quando, dalla collaborazione tra gli Orticanoodles e i ragazzi del Liceo Artistico venne realizzato un murales celebrativo della partenza del Giro d’Italia da Albenga.

“La sinergia nata durante l’incontro ha portato alla condivisione, naturalmente anche con Francesca Bogliolo e Matteo Scavetta, di progetti e obiettivi che potrebbero svilupparsi in un prossimo futuro su Albenga” fanno sapere dal Comune.