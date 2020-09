Albenga, domani la consegna del “Carciofo d’oro 2020” a Matteo Bassetti

Albenga. Il Carciofo d’Oro 2020 va all’infettivologo Matteo Bassetti, primario dell’Ospedale San Martino di Genova . Il premio ideato e organizzato da Enzo Bellissimo, patron della Cantina di Re Carciofo, in piazza San Francesco, cuore del centro storico di Albenga, sarà assegnato giovedì 24 settembre alla presenza di Monsignor Guglielmo Borghetti e Antonio Ricci, vincitori delle precedenti edizioni del premio. La cerimonia, con accompagnamento musicale del Maestro Riccardo Pampararo, si svolgerà, seguendo le misure previste dai decreti per contrastare Covid 19, nel pomeriggio, dalle 17,30, in piazza San Francesco alla presenza delle Autorità. La partecipazione alla cerimonia, causa Covid, sarà ad inviti.

Ma che significato ha il Carciofo d’Oro? Risponde Enzo Bellissimo: “ Per prima cosa la passione, l’amore per la Liguria, terra spigolosa, quasi nemica a prima vista, eppure piena di bellezze insospettabili e sapori d’altri tempi. Tutto simbolicamente rappresentato nel Carciofo d’Oro, riconoscimento ‘spinoso’ dal cuore tenero e buonissimo. I valori che cerco di trasmettere nella mia cantina, una tavola che gli amici condividono dopo una giornata di lavoro e frenesia: la condivisione del vino, del cibo che unisce, diverte, rilassa”.

“Le mie origini sono contadine, da sempre ho lavorato sui prodotti della terra per trarne l’anima, come le mie grappe al carciofo di Albenga e al chinotto di Savona che mi valsero l’Alambicco d’Oro al Concorso Nazionale Grappe alla Douja d’Or di Asti nel 2010 e 2011. Il Carciofo d’Oro vuole celebrare personaggi della Liguria che hanno, come me, la volontà di spingere oltre i confini le proprie capacità, la curiosità di voler sempre sperimentare qualcosa di nuovo in ogni campo. Credo da sempre che la ricerca della conoscenza, della bellezza, dell’arte, dell’eleganza, del rispetto e della gentilezza siano le chiavi per la nostra salvezza” conclude Bellissimo.