Albenga, allestita accanto al PPI dell'ospedale la tenda per effettuare i tamponi Covid

Albenga. La Protezione civile di Albenga ha montato la tenda per effettuare i tamponi Covid davanti all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, vicino al Punto di Primo Intervento.

Un’operazione annunciata nel piano regionale ligure per le scuole (leggi qui) che ha previsto l’allestimento di diverse posizioni, sparse sul territorio regionale per i tamponi ‘drive through’.

Ma non ci si potrà presentare liberamente: sarà sempre necessaria la richiesta del pediatra o del medico di famiglia. Il tampone viene eseguito solo al soggetto segnalato (quindi non al resto della famiglia). Al tampone, dunque, potranno accedere bambini e ragazzi sintomatici per capire se si tratta di Covid-19, mentre in tutti gli altri casi dovrà essere comunque il medico competente a valutare la necessità di un accertamento diagnostico.

Ecco le postazioni previste per Asl2: Albenga, tenda protezione civile, ospedale, vicino al punto di primo intervento; Val Bormida: tenda presso Distretto delle Bormide, Via del Collegio 8, Carcare; Savona: tenda Protezione civile ospedale San Paolo (parcheggio fronte entrata magazzini economali).