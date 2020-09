Albenga, allarme incendio: le fiamme distruggono un canneto nel greto del Centa

Albenga. Allarme incendio, ad Albenga, intorno alle 14. A prendere fuoco, un canneto nel greto del Centa, come era già capitato qualche giorno fa (leggi qui).

Per fortuna, il rogo è divampato ad un chilometro circa dall’abitato, di fronte ad una schiera di capannoni. Immediata la chiamata al 112 da parte di alcuni passanti preoccupati da fiamme e fumo denso e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Albenga.

Due le squadre che hanno operato e che, non senza difficoltà, sono riuscite a domare l’incendio. In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica. Non ancora note le cause che hanno dato origine alle fiamme.