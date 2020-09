Alassio: via alla gara per il rifacimento di piazza Madonna delle Grazie

Alassio. Prende il via l’iter per la gara dei lavori di rifacimento della piazza di Madonna delle Grazie. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici, Franca Giannotta: “L’intervento era già stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, ma finanziato dagli oneri di urbanizzazione previsti da alcuni interventi privati che hanno subito ritardi nella programmazione. Il borgo merita di essere riqualificato e non possiamo nè vogliamo aspettare, per cui, insieme all’assessore al Bilancio Patrizia Mordente, abbiamo cercato e trovato le risorse finanziare per procedere quanto prima, e abbiamo deciso di imputare parte di un avanzo di bilancio, sancito nel corso della seduta di consiglio comunale del 30 luglio scorso, alla riqualificazione della piazza”.

“Si tratta di 190mila euro circa – prosegue Giannotta – che serviranno per il rifacimento della piazza, mentre per i vicoli dovremo attendere il reperimento di nuove risorse finanziarie. E per questo siamo già al lavoro, affinchè l’intero borgo possa risplendere come merita. L’importante però è dare il via ad un’opera promessa nel quadro del programma dell’amministrazione Melgrati Ter, dimostrando ancora una volta come il Piano delle Opere Pubbliche non sia un libro dei sogni ma un impegno con la città che passo dopo passo stiamo rispettando”.

Il progetto è già stato approvato nella sua fase definitiva; ora gli uffici stanno avviando le procedure per completare la fase esecutiva e l’intero iter per poi indire la gara e procedere con l’affidamento dei lavori.