Alassio. Ultimo fine settimana per poter praticare lo yoga sul Pontile Bestoso. Per tutta l’estate il Molo di Alassio è stato il centro del benessere: sospeso tra cielo e mare era davvero il luogo più suggestivo e ideale per praticare yoga.

“Abbiamo voluto prolungare ancora di qualche settimana l’appuntamento – spiegano dall’amministrazione comunale della Città del Muretto – ma ora, almeno al mattino presto le temperature non sono compatibili con le tecniche di rilassamento e posturali di questa disciplina. Sicuramente, visto lo straordinario successo dell’iniziativa studieremo nuove opportunità outdoor, magari in orari differenti, in attesa di poter tornare sul Molo la prossima estate”.

Foto 2 di 2



“Per tutto settembre – aggiungono da Essere Yoga e Benessere, l’associazione alassina che, con i propri istruttori, ha coordinato l’evento sul molo, ogni giorno abbiamo lavorato con turisti tedeschi, russi, francesi, inglesi, svizzeri e da qualche giorno anche indiani. E’ carino pensare che lo yoga, nato proprio in India, diffuso nel mondo e ora proposto sul molo di Alassio abbia richiamato anche turisti indiani, come a chiudere un cerchio ideale nella filosofia del benessere”.

“Si chiude la parentesi sul Molo – concludono da Essere Yoga e Benessere – ma sicuramente si apre la stagione presso il nostro centro dove, in un ambiente studiato ad hoc per la pratica di queste discipline, lavoriamo quotidianamente tutto l’anno”.