Alassio, extracomunitari in un alloggio di via Don Barbera: due sanzionati

Alassio. Due persone sono state sanzionate dalla polizia di Stato di Alassio per aver ospitato irregolarmente due extracomunitari in un immobile. A finire nel mirino del commissariato il proprietario e l’affittuario dell’alloggio.

La sanzione per violazione dell’art. 7 del decreto legislativo 286/98 è arrivata ieri pomeriggio al termine di una articolata attività di indagine. I poliziotti, insieme a personale dell’Ufficio Immigrazione, hanno controllato un appartamento in via Don Barbera: all’interno hanno rilevato la presenza irregolare dei due extracomunitari. Per uno dei due, sprovvisto di documenti in regola, sono in corso ulteriori indagini per l’eventuale allontanamento dal territorio nazionale.

A proprietario e affittuario sono state contestate anche due violazioni all’art. 5 dello stesso decreto per la mancata comunicazione di presenza. In corso anche verifiche fiscali per quanto riguarda il contratto di locazione e la sublocazione “in nero” per presunto sovraffollamento dell’appartamento in difformità del certificato di idoneità alloggiativa. Per le altre unità immobiliari al vaglio degli agenti le indagini proseguiranno nei prossimi giorni.