Al via il corso per volontari di Croce Rossa del comitato di Vado e Quiliano

Vado Ligure. Durante il periodo della pandemia, come ogni giorno, la Croce Rossa Italiana tutta si è messa al servizio della popolazione prendendosi cura dei bisogni e delle vulnerabilità di ogni persona. Anche i volontari del comitato Croce Rossa Italiana di Vado Ligure Quiliano ODV hanno prestato il loro servizio nel soccorso, nell’ambito del supporto e della inclusione sociale, nella gestione di attività emergenziali, ogni giorno.

Il protrarsi dell’emergenza rende ogni giorno sempre più necessaria la presenza di un sempre maggiore numero di volontari che in sicurezza svolgano le diverse attività di supporto alla popolazione nel quotidiano per le differenti necessità che sorgono. Per questo il comitato Croce Rossa Italiana di Vado Ligure Quiliano ODV avviato un corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana che inizierà sabato 19 settembre 2020. Per partecipare al tale corso è necessario iscriversi entro il 18 settembre 2020 sul portale https://gaia.cri.it/.

Il corso ha lo scopo di presentare la realtà della Croce Rossa, la sua storia, il movimento internazionale, i suoi principi, fornisce nozioni e conduce a sviluppare abilità di primo soccorso ai partecipanti affinché possa essere piena e consapevole la partecipazione alle attività associative anche in previsione dei corsi abilitanti al trasporto ed al soccorso in ambulanza. Ad oggi Il comitato CRI di Vado Ligure Quiliano ha difficoltà a garantire ai cittadini di Vado, Quiliano e Bergeggi sia i servizi di trasporto ordinario in occasione di visite ed esami, sia una copertura sulle 24 ore del servizio di emergenza-urgenza di soccorso in ambulanza. Tuttavia risulta difficoltoso riuscire a garantire anche tutte le attività di trasporto sociale, di supporto e di inclusione sociale rivolte alla popolazione perché il numero di volontari è sempre insufficiente rispetto alle richieste.

Tutte le informazioni per potersi iscrivere al corso sono reperibili: presso il sito internet www.crivadoligurequiliano.it; telefonando ai numeri delle due sedi operative 019880 177 (Vado Ligure), 01988 73 16 (Quiliano); recandosi presso la nostra sede di Vado Ligure dove un volontario è a disposizione dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al sabato. In alternativa è possibile anche registrarsi direttamente sul sito https://gaia.cri.it/.

Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di carta d’identità, codice fiscale, un recapito telefonico, un indirizzo mail attivo. Dopo la registrazione sul sito https://gaia.cri.it/ , dal profilo personale si potrà semplicemente iscriversi al corso del comitato di Vado Ligure Quiliano selezionando dal menu a sinistra dello schermo alla voce Formazione/Elenco Corsi, individuando il corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana LIG/2020/CRI/2063 organizzato dal comitato Croce Rossa Italiana di Vado Ligure Quiliano.