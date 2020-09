Agricoltura, Ciangherotti (FI): “Voucher buona opportunità per favorire l’occupazione e garantire la produzione”

Liguria. “Con una radicale semplificazione del voucher ‘agricolo’ è possibile garantire opportunità di lavoro per giovani studenti, pensionati, cassintegrati e percettori di reddito di cittadinanza nelle attività stagionali in campagna”. Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia appoggia e sostiene con forza la proposta della Coldiretti dopo che l’Istat ha evidenziato un calo congiunturale del Pil anche per l’agricoltura nel secondo trimestre 2020.

“I voucher in agricoltura servono subito per continuare a garantire le forniture alimentari di cui tutti noi abbiamo bisogno. Al tempo stesso possiamo offrire una occasione di integrazione del reddito alle tante persone con difficoltà occupazionali trasformando un problema in opportunità per la nostra regione”, avverte Ciangherotti che pensa alla ormai imminente apertura della stagione della vendemmia.

“Strumenti come i voucher – continua Ciangherotti – sono indispensabili per il settore agricolo e semplificano la burocrazia per l’impresa. Possono essere uno strumento validissimo con due obiettivi facilmente raggiungibili: da un lato offrono una tempestiva disponibilità all’impiego e dall’altra generano un’ opportunità di integrazione al reddito per coloro che in questo momento hanno bisogno di lavorare”.