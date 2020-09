Ad Albenga torna la Settimana della Gentilezza

Albenga. Il Comune di Albenga, per il secondo anno di fila, accoglie la proposta dall’associazione culturale “Cor et Amor”, in collaborazione con il Movimento Mezzopieno aderendo alla “5° Giornata Nazionale dei giochi della gentilezza” e proponendo, grazie all’interessamento di Martina Isoleri, consigliere comunale delegato alla gentilezza, una intera settimana di eventi e manifestazioni dedicate a questo tema.

“La settimana della Gentilezza” è rivolta alla cittadinanza, in particolare ai bambini e alle loro famiglie, ed ha l’obiettivo di prevenire e correggere, attraverso la cortesia, molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno della comunità.

Afferma Martina Isoleri, consigliere delegato alla gentilezza: “Ripartire dalla gentilezza vuol dire per noi rilanciare temi importanti quali la mobilità sostenibile, l’attenzione all’ambiente, il rapporto con l’altro e con gli altri. Gli eventi proposti nascono dall’incontro fra persone diverse e dalla condivisione di esperienze significative. Credo sempre più fermamente che l’emergenza Covid ci abbia dato una ulteriore conferma di quanto sia importante lavorare in rete, costruendo percorsi nuovi volti a ridisegnare la nostra società”.

Marta Gaia, consigliere delegato agli eventi: ” Attraverso la gentilezza possiamo recuperare i valori di rispetto, solidarietà e aiuto che si sono persi soprattutto negli ultimi anni. La gentilezza è nelle parole, nei gesti e nella vita quotidiana. Non può rimanere una parola vuota ma è compito di ognuno di noi e ancora di più delle amministrazioni usare comportamenti e rapportarsi con gli altri con gentilezza.”

L’assessore alle politiche sociali Simona Vespo: “In un periodo così difficile come quello appena trascorso a causa del Covid abbiamo toccato con mano la solidarietà, la cortesia e la gentilezza di tanti operatori volontari che non hanno avuto remore ad impiegare il proprio tempo e rischiare la propria salute per donarsi agli altri. La gentilezza, però non deve essere vista solo sotto l’aspetto della solidarietà, ma anche come cortesia di vita e la gentilezza metanale nei confronti dell’altro.Questa settimana sarà fondamentale proprio per sensibilizzare le persone a livello culturale e sociale su questo tema. Faccio i miei complimenti ala consigliera Martina Isoleri per questa iniziativa che si concluderà il 29 settembre quando andremo a ringraziare tutte le associazioni, i volontari e le persone che si sono dedicati agli altri nel periodo di emergenza durante la nostra ‘Festa del Grazie’ con tutta la consulta del volontariato”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Si tratta di un’iniziativa molto importante finalizzata al recupero di migliori rapporti con le persone rispetto a quelli che viviamo oggi che viviamo in un momento nel quale i toni si siano alzati troppo. I social credo che abbiano contribuito ad aumentare questo problema. Ci si rapporta troppo spesso in maniera aggressiva con le persone e tutto questo genera una serie di condizionamenti comportamentali che possono addirittura sfociare in gesti di violenza. Recuperare i buoni modi legati alla gentilezza e all’educazione deve essere un imperativo per cercare di riportare i rapporti tra le persone sui binari della correttezza e del rispetto reciproco”.

Eventi settimana della gentilezza Albenga:

17/09/2020

ore 16,00 presso il Comune di Albenga: Sostenibilità e ambiente Albenga e la mobilità sostenibile, incontro con la staffetta FIAB attraverso i comuni ciclabili.

ore 18,00 diretta dalla pagina Facebook della Biblioteca: Presentazione del “Manifesto della comunicazione non ostile” a cura di Parole Ostili e Immagina famiglia.

18/09/2020

ore 21,00 presso lo Stadio Riva: Partita di calcio multietnica tra squadra di calcio YEPP e Villanovese Calcio, a cura di Yepp Albenga.

19/09/2020

Dalle ore15,00 alle 22.30 presso il Parco Peter Pan: Giornata del Mondo nuovo Conferenze, laboratori, musica e aperitivo dal mondo.

20/09/2020

Giornata di pulizia, strada Bastia- Cenesi, a cura di Con-sì Savona e CELMM

di Cisano sul Neva.

ore 15,30 , appuntamento presso L’ortofrutticola di Bastia: Giornata per la raccolta differenziata dei rifiuti stradali. Evento aperto a tutti, per chi vuole essere utile all’ambiente.

22/09/2020

ore 17.00 presso il Parco Peter Pan: Pomeriggio in favola! Presentazione libro L’avventura del funghetto Chiarlie, di Nadia Ronco.

23/09/2020

ore 16,00 in Via Patrioti 75: Inaugurazione gruppo della risata a cura dell’Associazione Prendiamoci per mano.

24/09/2020

Consegna di un libro alle scuole dell’infanzia e elementari per iniziare la scuola, iniziativa che si inserisce all’interno del “ripartiamo dalla gentilezza” e di “maggio libri”.

25/09/2020

dalle 16,00 presso il Parco Peter Pan: Sii coraggioso, Sii gentile! Face painting. A cura di Edhèra Stefania Semolini.

A seguire laboratorio di filosofia con i bambini, come porsi le domande giuste per vivere in gentilezza, a cura di Francesca Bruzzo.

26/09/2020

Alle ore 17,00 presso il Parco Peter Pan: #mettiamocilafacciapark. Presentazione libro, DestinAzione di Valeria Bastoncelli&proiezione video del progetto “Mettiamoci la faccia, a cura dell’Assocazione Prendiamoci per mano.

27/09/2020 (Arena del Mare, ore 16,00)

ore 16,00 presso l’ Arena del Mare: Ringraziamento dell’Associazione Vecchia Albenga agli operatori sanitari che hanno operato durante l’emergenza Covid.

29/09/2020

ore 16,30 in Piazza San Michele: Festa del Grazie! Momento di ringraziamento insieme alla Consulta del Volontariato a tutti coloro che sono intervenuti durante l’emergenza Covid.

Dal 18/09/20 al 30/09/20 (Chiostro di San Bernardino,Vadino)

Esposizione Filieartefatti di Liguria, a cura del Collettivo zero Volume