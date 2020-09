A tu per tu Pablo Mariano Siracusa e Gastón Federico Leveau, entrambi calciatori argentini che hanno a lungo militato in squadre italiane. Siracusa, tra le altre squadre, ha giocato con Nueva Chicago, Deportivo Español, Albenga, Borghetto, Villanovese, Bastia, Calizzano, Città di Finale ed ha giocato nella nazionale argentina di beach soccer. Leveau, tra le altre, ha militato in Ferrocarril Sud, Independiente, Pachuca, Once Unidos di Baires, Atletico Miramar, Laigueglia, Baia Alassio, Calizzano, Borghetto, Città di Finale, Borgio Verezzi.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Pablo Mariano Siracusa e Gastón Federico Leveau Pablo, ex volante central di Albenga, Borghetto, Villanovese, Calizzano, da vent'anni in Italia, e Gastón, anch'egli centrocampista, ex di Calizzano, Borghetto e Città di Finale, in collegamento da Tandil (Argentina), ci raccontano la "loro" Argentina, la passione del popolo per il gioco della "pelota" e tanti altri aneddoti albicelesti Publiée par IVG.it Sport sur Mardi 15 septembre 2020

Gastón Federico Leveau, classe 1979, e Pablo Mariano Siracusa, classe 1980, entrambi di ruolo centrocampisti, ci raccontano la loro passione per il calcio e di come questo sport viene vissuto in Argentina, ci parlano delle varie tappe e di vari aneddoti della loro carriera, sia nella terra natia che in Italia.