A tu per tu con Pino Ottonello e Alessio Bonadio, rispettivamente allenatore della leva 2010 dell’Academy Savona Legino e allenatore della leva 2004 della Genova Calcio. Ottonello, a livello di prime squadre, è stato il mister di Legino, Albissole, Celle Ligure e, nei settori giovanili, di Savona, Vado, Quiliano e Finale. Bonadio è stato per molti anni mister nel settore giovanile della Praese, guidando per un certo periodo anche la prima squadra, poi ha condotto Genovese ed Arenzano.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Alessio Bonadio e Pino Ottonello Bonadio (Genova Calcio) e Pino Ottonello (Academy Savona Legino) mettono in evidenza il lavoro ottimale dei loro rispettivi settori giovanili Publiée par IVG.it Sport sur Vendredi 4 septembre 2020

Pino Ottonello e Alessio Bonadio ci parlano del loro modo di lavorare con i ragazzi, raccontandoci alcuni segreti frutto della loro lunga esperienza da tecnici, e ci illustrano alcune caratteristiche dei settori giovanili delle rispettive società.