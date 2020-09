A tu per tu con mister Sergio Gracchi

A tu per tu con Sergio Gracchi, allenatore che guida la Juniores del Vado, partecipante al campionato nazionale di categoria. Gracchi, da calciatore, ha giocato nei settori giovanili di Don Bosco Varazze e Vado; in prima squadra ha indossato le maglie di Don Bosco Varazze, Varazze, Acqui, Cogoleto, Fegino, San Nazario Varazze. In passato ha allenato altre leve giovanili di Vado, Quiliano e Varazze; di quest’ultima società ha guidato anche la prima squadra.

Parliamo di Sport: a tu pe tu con Sergio Gracchi Il tecnico della Juniores Nazionale del Vado FC commenta il girone, nel quale è stata inserita la sua squadra, insieme alle altre liguri Sanremese, Imperia, Lavagnese e Sestri Levante Publiée par IVG.it Sport sur Jeudi 17 septembre 2020

Sergio Gracchi, classe 1975, ci parla del girone in cui sono stati inseriti i rossoblù, del modo di interpretare il suo ruolo di mister e degli obiettivi stagionali della sua formazione, dando anche un parere sulla prima squadra.