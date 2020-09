A tu per tu con i mister Gian Marco Albesano e Alessandro Giunta

A tu per tu con Gian Marco Albesano e Alessandro Giunta, entrambi ex giocatori ed ora allenatori di calcio. Albesano, dopo aver lavorato per una decina di anni nel settore giovanile della Cairese, ha condotto il Dego e, da due stagioni, guida il Pallare nel campionato di Seconda Categoria. Giunta, dopo le esperienze con Pontelungo e Soccer Borghetto, inizia la nuova esperienza da mister del Vadino.

Parliamo di Sport: tu per tu con Gianmarco Albesano e Alessandro Giunta Albesano, al secondo anno a Pallare, parla delle ambizioni della squadra valbormidese, mentre Giunta spiega come è nato il Vadino, che si presenterà ai nastri di partenza, come matricola, del campionato di Seconda Categoria Publiée par IVG.it Sport sur Mercredi 2 septembre 2020

Gian Marco Albesano e Alessandro Giunta hanno in comune il fatto di essere alla guida di una squadra partita da zero, dato che il Pallare è stato rifondato un anno fa mentre il Vadino è una società neocostituita; ci parlano delle rispettive realtà e del loro modo di svolgere il ruolo di allenatore.