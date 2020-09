A Pallare si festeggiano cinquant’anni di attività della falegnameria Pirotto

Pallare. Tre generazioni, mezzo secolo di lavoro e professionalità maturato in un piccolo paese dell’entroterra, che oggi dà lavoro ad oltre venti persone.

È questa la storia del Gruppo Pirotto, la falegnameria di Pallare aperta da Bruno negli anni Settanta, portata avanti dal figlio Massimo che oggi si avvale della collaborazione del primogenito Samuele.

Per festeggiare questo traguardo che infonde speranza, soprattutto in un momento così difficile per l’economia italiana, l’azienda ha organizzato, per sabato 5 settembre, un open day nella sua sede di via Contei, durante il quale sarà possibile visitare, dalle 10 alle 18, la sala mostre e brindare con la famiglia Pirotto.

Ma non solo. Per l’occasione, sarà installato e messo a disposizione della comunità pallarese un defibrillatore, nel ricordo di un giovane dipendente scomparso di recente.