Finale Ligure. Dal 9 all’11 ottobre John David, maestro spirituale dal lignaggio di Ramana Maharshi e Papaji, sarà a Finale Ligure per una serata di proiezione di un suo docufilm, un incontro pubblico (Satsang) e una giornata con un intensivo sull’auto indagine.

E’ possibile partecipare ad uno zoom conoscitivo martedì 22 settembre alle ore ore 20:00: questa opportunità permetterà ad ognuno di noi di entrare in contatto con la Sua energia prima della Sua venuta in Italia. E’ possibile registrarsi e partecipare seguendo questo link di Zoom.

“Incontrare John David è una opportunità per riconnettersi con la parte più profonda del proprio essere e andare in contatto con l’amore dentro di te – spiegano gli organizzatori – Questo non è un amore romantico, ma amore incondizionato, quale essenza della vita stessa”.

Venerdì 9 ottobre alle 20 si terrà la proiezione del docufilm “The poitless joy of freedom”, un film altamente ispirante sul viaggio spirituale e il multiforme approccio alla libertà di Jonh David.

Sabato 10 settembre sempre alle 20 serata con discorso e spazio alle condivisioni: “Incontrare John david permette al cuore di aprirsi e alla nostra mente di diventare calma. Allora, la pace interiore è già lì e l’amore fluisce”.

Domenica 11 ci sarà una giornata intensiva sull’auto-indagine: “Tu non sei il corpo, non sei i sensi, non sei i pensieri. Allora chi sei? Una giornata per immergersi nel profondo del proprio essere. la profonda comprensione di chi siamo realmente ci porta alla nostra fonte d’amore”.

John David è cresciuto in Inghilterra e ha lavorato come architetto a Londra e in Giappone. Nonostante il successo esteriore, c’era ancora qualcosa che mancava dentro e che lo ha portato a un viaggio interiore. Ha così vissuto nell’ashram di Osho in India per molti anni. Dopo la morte di Osho andò da Papaji (H:W:L: Poonja) dove avvenne un profondo risveglio. Rimase con Papaji per 5 anni radicando il momento del risveglio.

Nel 2000 ha cominciato a divulgare la sua esperienza in Australia. Ha poi viaggiato in tutto il mondo per incontrare e intervistare maestri spirituali indiani, europei, australiani e americani. In questo modo ha raccolto la loro saggezza su film e libri col fine di renderle disponibili per le generazioni future. Nel 2003 Jonh david è tornato in europa dove ha avviato una comunità spirituale con un gruppo di studenti, la Open Sky House, incentrata sul Satsang, l’arte e il risveglio spirituale.

Oggi ci sono tre realtà, vicino a colonia in Germania, vicino a Kiev in Ucraina e vicino a Valencia in Spagna, dove John David lavora e condivide a stretto contatto e intensamente con i suoi studenti. L’Open Sky House è diventata un forte campo energetico e un luogo di incontro internazionale per le persone interessate al Satsang e al risveglio spirituale. Gli studenti che non vivono nella comunità si incontrano regolarmente in gruppi Sangha. In tutti e tre i luoghi tutti possono incontrare John David negli incontri Satsang, ritiri e sessioni individuali. E’ possibile trascorrere del tempo nella sua comunità in qualsiasi momento, sia come ospite che come volontario.

Per maggiori informazioni contattare Luigi al 338.2229698 oppure Carlotta al 393.9178233.