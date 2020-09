A Carcare un gruppo di ragazzi salva i pesci intrappolati in un canale in secca

Carcare. Il pomeriggio di svago di ieri si è trasformato, per un gruppo di adolescenti carcaresi, in una sfida all’ultimo secondo per salvare una cinquantina di pesci radunati in un canale in secca, dove, a causa di un guasto improvviso alla rete fognaria proveniente da un’abitazione, è arrivato del liquame.

I ragazzi, che stavano giocando a pallone nelle immediate vicinanze, si sono incuriositi per la presenza di alcuni passanti che, allarmati, hanno subito avvisato le autorità competenti. Mentre la macchina della manutenzione era già in moto, i giovani si sono procurati secchi e retini e si sono calati nel rio, pescando tutti i pesci e portando in salvo nel fiume, dove il livello dell’acqua è più alto, tutti quelli in affanno.

Per la maggior parte si tratta di cavedani che, probabilmente, vista la scarsa corrente dovuta alla siccità, non riuscivano più a tornare nel corso d’acqua principale. Un gesto di attenzione e sensibilità da parte dei più giovani, in barba a chi dipinge le nuove generazioni sempre più indifferenti e spregiudicate.