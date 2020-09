A Bergeggi serata benefica per il San Paolo con le campionesse Linda Cerruti e Federica Sala

Bergeggi. Sabato 5 settembre alle ore 20 si terrà a Bergeggi in piazza XX Settembre una cena insieme ai “Supereroiincorsia” e alle campionesse di Sincro Linda Cerruti e Federica Sala.

L’evento realizzato con la collaborazione dell’amministrazione comunale, il Circolo Ricreativo Bergeggino e il gestore del locale Nevio Tonello, prevede una raccolti fondi durante la serata, devoluti interamente all’associazione Cresci, da sempre impegnata a sostenere progetti rivolti al reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo e ai suoi piccoli sfortunati ospiti.

Oltre ai fondi raccolti con la cena, a cui ha partecipato donando parte del materiale l’azienda Sottozero di via Nizza, durante la serata prenderà il via sempre a scopo benefico una lotteria a premi con molte sorprese messe in palio dall’Area Marina Protetta.