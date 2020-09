A 22 anni dalla morte il ricordo della figlia: “Continua a suonare per noi”

“Ciao Papà.

Il tempo passa, gli anni volano, ma Tu non passi mai.

Sei costantemente dove so e ti sento.

La vita, un’incessante lezione che insegna e segna.

Lì, dove tutto vedi e sai, continua a suonare per noi”.

Con queste parole la figlia Monica ricorda Corrado Torresan, a 22 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 1 settembre 1998.