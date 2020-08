Loano. E’ online da qualche giorno la nuova versione, completamente rivisitata, di Visit Loano, il portale turistico della città dei Doria. Realizzato sulla base delle indicazioni fatte pervenire dall’amministrazione comunale e dalle categorie economiche che fanno parte del Tavolo del Turismo, il nuovo Visit Loano (www.visitloano.it) ha una veste grafica completamente rinnovata, vivace ed accattivante, i cui colori richiamano le tinte tipiche del territorio (dal blu del mare al verde dei boschi dell’entroterra).

Oltre a riportare il calendario completo degli eventi e delle manifestazioni in programma in città, il portale riporta utili schede sulla storia, la cultura e le tradizioni locali, informazioni sui principali servizi disponibili (orari e indirizzi di banche e farmacie, taxi e noleggio mezzi), una mappa per orientarsi al meglio.

Ampio spazio è stato dato alle strutture ricettive, suddivise per hotel, residence, B&B, case vacanze, campeggi e affittacamere, dei quali sono riportati sito internet e contatti mail e telefonici per un contatt rapido e diretto. Sul nuovo Visit Loano sono presenti anche i riferimenti alle agenzie immobiliari, alle spiagge e ai locali nei quali gustare le tipiche specialità liguri (e non solo, ovviamente). E non poteva mancare una pagina meteo/webcam, molto più ricca.

Il nuovo Visit Loano, realizzato ad Edinet srl, si basa sulle ultime tecnologie di programmazione web. Il portale è “responsive mobile-first” ovvero pensato principalmente per una navigazione semplice, veloce e fluida da strumenti mobili quali smartphone e tablet.

“Questa nuova versione di Visit Loano – spiegano il sindaco di Loano, Luigi Pignocca e l’assessore al turismo Remo Zaccaria – è frutto del proficuo dialogo instaurato in sede di Tlc tra l’amministrazione comunale, le categorie economiche e l’azienda che ha firmato il restyling grafico e strutturale del sito. Il

risultato è un portale non solo molto gradevole ma anche estremamente funzionale e facile da utilizzare”.

“Grazie alle pagine dedicate, completamente aggiornate, gli utenti ed i potenziali ospiti della città possono facilmente mettersi in contatto (in maniera molto più diretta ed immediata e senza passare per altri siti esterni) con le strutture ricettive, le spiagge, i locali e scegliere quello più adatto alle loro esigenze e

gusti. Le decine di eventi e manifestazioni che nelle diverse stagioni animano la nostra città e la rendono così attrattiva sono ben evidenziati e dettagliati. Più in generale, sul nuovo Visit Loano è disponibile ogni altra informazione possa essere utile a chi viene a trovarci o vuole conoscere meglio la nostra città” continuano Pignocca e Zaccaria.

Poi concludono: “Crediamo che questa nuova versione di Visit Loano risponda pienamente alle necessità di una località a chiara vocazione turistica quale è Loano e sia in grado di accontentare ogni possibile richiesta possa giungere dagli utenti della Rete interessati a trascorrere un po’ di tempo qui da noi. Per tutti, l’invito è venire a trovarci e visitare Loano: Visit Loano”.