Virus, Toti rassicura: “Situazione sotto controllo”. E annuncia test per chi arriva dai Paesi con più contagi

Liguria. Nessuna pressione sugli ospedali liguri, il sistema di screening dei nosocomi funziona e il tasso dei contagi della Regione si aggira intorno all’1 (lievemente sceso). Così il governatore Giovanni Toti – intervenuto nel pomeriggio in diretta sulla sua pagina facebook – ha voluto rassicurare i liguri tracciando un quadro completo della situazione sanitaria sul territorio regionale.

“Il tasso di contagio è lievemente sceso e si aggira intorno all’1 da diverse settimane – ha spiegato Toti -. La pressione sui nostri ospedali non è aumentata e il sistema di screening delle nostre strutture funziona”.



A preoccupare Toti e i liguri, in questo momento, è l’aumento dei contagi in Italia e in Europa: “Attualmente i nuovi casi registrati nel resto d’Italia e all’estero non si sono ripercossi sul nostro sistema ospedaliero, che sta girando ai minimi da molti mesi – ha proseguito il presidente ligure -. Nelle prossime settimane, tuttavia, dovremo cominciare a mettere in campo dei controlli sulle persone che rientrano dai Paesi con un tasso di contagio elevato. Si sta pensando ad un obbligo di test per stranieri o per chi rientra dalle vacanze”.

E mentre il Ministero delle Salute sta lavorando sulla questione per cercare di dare al Paese un indirizzo omogeneo, Toti (per scongiurare una nuova impennata dei contagi) raccomanda ai liguri e ai turisti in vacanza in Liguria un atteggiamento prudente: “Non dobbiamo fare allarmismi, ma è importante rispettare le regole che già conosciamo – ha detto il governatore -. Quindi ricordiamoci di mantenere il distanziamento sociale, di non creare assembramenti e di indossare le mascherine quando la situazione lo richiede”.

Un monito, quello del Presidente Toti, che, alla luce dei recenti focolai savonesi (l’ultimo scaturito da una grigliata tra amici) e con l’avvicinarsi di Ferragosto, suona più che mai significativo.

Le discoteche, spesso al centro di diverse polemiche, restano costantemente “nel mirino” del Ministero: “Per quanto riguarda i locali al chiuso che preoccupano il Ministero, da noi non è stato preso ancora alcun provvedimento, e speriamo di non doverci arrivare – ha concluso Toti -. Sicuramente nessuno vuole arrivare a settembre con un carico di positivi superiore a quello che abbiamo. Quindi continuiamo a divertirci, ma responsabilmente”.