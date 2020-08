Violazione delle normative anti-Covid: kebab Hurgada di Alassio chiuso per 5 giorni

Alassio. Continuano i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e, purtroppo, anche le conseguenti sanzioni e i provvedimenti nei confronti di locali che non rispettano le normative anti-Covid.

È il caso del kebab-pizzeria-fast food Hurgada, situato in via Leonardo Da Vinci, ad Alassio, dove, stando a quanto accertato, sarebbero state rilevate irregolarità in relaziona ad assembramenti e mancato uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Per questo motivo, è stata disposta la chiusura per 5 giorni dell’attività. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della compagnia di Alassio.