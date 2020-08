Vendita Isola Gallinara, Casella: “Deve diventare pubblica”

Alassio. “L’acquisto dell’isola Gallinara da parte dello Stato deve diventare una battaglia di tutti gli enti locali, senza distinzioni politiche. Il controllo pubblico della riserva naturale è il primo passo per la trasformazione dell’isola in un’attrazione unica in Italia”. Ne è convinto Jan Casella, consigliere comunale di “Alassio Volta Pagina”.

“Finora la Gallinara è stata preclusa ai visitatori, salvo rare eccezioni. Con l’acquisizione del parco bisognerà evitare sbarchi di massa, che metterebbero a rischio il delicato equilibrio faunistico e floreale. Un programma annuale di escursioni guidate, con regole stringenti per tutelare l’ecosistema e lasciarlo in dono alle generazioni future, sarà il modo migliore per coniugare le esigenze della natura con quelle del turismo. Le modalità di accesso dovranno agevolare gli studenti e i residenti in Liguria, garantendo una quota annuale ai turisti italiani e stranieri”.

“Comuni, Regione e governo devono ricorrere a qualsiasi sforzo per raggiungere la cifra necessaria. Da parte mia, sono disposto a tutto, purché la Gallinara diventi pubblica”.