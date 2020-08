Vendita Gallinara, Tomatis (Lega): “Meglio che il Governo reperisca fondi per l’ospedale di Albenga”

Albenga. “L’interesse ad acquistare l’Isola Gallinara per 25 milioni euro, manifestato dal Ministro Franceschini, mi fa quanto meno indignare, se non altro perché stupisce che il Governo, in un momento di così grande e complessa incertezza economica, si dica disponibile a reperire le risorse per fare un investimento del genere, mettendo peraltro in difficoltà, di conseguenza, l’ente comunale che dovrà fare i conti con la relativa gestione”.

Parola del consigliere comunale della Lega di Albenga Roberto Tomatis, che ha ribadito con forza la “totale contrarietà a spendere soldi pubblici per un bene che, ormai da tempo, è in mano a privati e su cui ha già messo gli occhi un magnate russo”.

“Ci auguriamo, – ha proseguito il consigliere leghista, – che il Ministro Franceschini, invece, possa trovare altrettante risorse per realizzare la nuova ala dell’ospedale di Albenga in modo da restituire al nostro territorio e alla sua comunità tutte quelle specialità che, negli anni, ci sono state sottratte, consegnando di fatto il nostro ospedale in mano ai privati, sorge il dubbio che tutti questi politici si agitino per la nostra isola e quindi per la nostra città, animati più che da spirito nobile, da spirito elettorale, pensando magari di recuperare qualche voto per le imminenti regionali”.

“Il comune di Albenga e la sua amministrazione non riescono a gestire neppure l’attuale patrimonio pubblico cittadino, lasciando in totale abbandono edifici storici come Villa XXV Aprile, situata in una zona centralissima, a due passi dal mare e diventata uno dei tanti simboli di degrado della città delle Torri”.

“E visto che nei giorni scorsi anche Fiorella Mannoia si è detta favorevole all’acquisto da parte del pubblico dell’Isola Gallinara, la invitiamo già da ora all’inaugurazione della nuova ala del nostro ospedale qualora il Ministro trovasse le risorse necessarie, sicuramente inferiori ai 25 milioni richiesti per l’acquisto della Gallinara”, ha concluso Tomatis.