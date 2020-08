Vendita di alcolici fuori da orario prestabilito: locale di Albenga chiuso per 5 giorni e multa

Albenga. Ieri sera, i poliziotti della Questura, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei locali pubblici, finalizzato anche alla verifica del rispetto della normativa legata all’emergenza sanitaria Covid-19.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno rilevato irregolarità in un esercizio pubblico di Albenga – tra queste la vendita di alcolici fuori dall’orario stabilito dal Sindaco – che hanno portato a contestazioni di carattere amministrativo ed alla chiusura per 5 giorni dello stesso, come previsto dalla normativa.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia, con l’obiettivo di garantire il divertimento e la “movida”, in condizioni di sicurezza.