Varazze. Inizia oggi, e proseguirà fino a giovedì 13 agosto 2020 nel piazzale della Polisportiva San Nazario di Varazze, via Cilea n.48, la tradizionale “Festa del Mare”, la 41° edizione di un appuntamento sempre molto atteso da turisti e varazzini.

Ogni sera alle ore 20.00 alle ore 22:00, cena con specialità di pesce e carne. Si potranno assaggiare le tante specialità tipiche liguri, preparate dagli esperti chef, per l’occasione convocati. Dalle 20:00 alle 23:30 musica con Mario Vasiliadis (King of the mix).

Foto 2 di 2



Inoltre, tutte le sere, in collaborazione con il noto e sempre molto attivo “Gruppo Animazione Varazze“, si potranno assaggiare le famose focaccette a marchio GAV e i “Canestrelli” del Colle di San Donato, a denominazione di origine riservata alle Consorelle dell’omonima Confraternita.

“Nonostante le regole e restrizioni dovuti al contenimento del propagarsi dell’epidemia da Covid-19, abbiamo deciso di confermare il tradizionale appuntamento con le cinque serate “Festa del Mare”, – dichiarano i responsabili della Polisportiva San Nazario – proponiamo quindi un’utile sintesi delle regole adottate per garantire la sicurezza e la salute di tutti”. Eccole:

– la prenotazione è obbligatoria: i posti sono limitati per garantire il giusto distanziamento fisico di un metro ai commensali;

– all’ingresso verrà misurata la temperatura (che dovrà essere inferiore a 37,5°) e registrata la presenza di tutti;

– Tavoli, sedie, panche verranno igienizzati con frequenza; saranno a disposizione di tutti i dispositivi per l’igienizzazione personale delle mani;

– l’ingresso e l’uscita avverranno da due diversi cancelli;

– Gli ospiti saranno accompagnati al loro tavolo seguendo un apposito percorso, con l’obbligo di tenere la mascherina durante gli spostamenti;

– non sarà permesso nessun spostamento o sosta che crei assembramento.

In caso di pioggia in una delle serate, la festa proseguirà venerdì 14 agosto.

Fonte: Polisportiva San Nazario